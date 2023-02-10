لأبناء الشمال الحصة الاكبر من الضحايا اللبنانيين بزلزال تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 21:36

لأبناء الشمال الحصة الاكبر من الضحايا اللبنانيين بزلزال تركيا

منذ 1 ساعة 10 February، 2023
تقارير مصورة - لبنان

لأبناءِ شمالِ لبنان الحصةُ الاكبرُ من عدد ضحايا اللبنانيين في زلزال تركيا.

المصدر: قناة المنار

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