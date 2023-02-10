“تجمع العلماء” هنأ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران: مدت يد العون لكل المستضعفين بالعالم

أبرق “تجمع العلماء المسلمين” إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مقدمهم الامام السيد علي الخامنئي، رسالة تهنئة في الذكرى الرابعة والأربعين ربيعا لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران.

وقال التجمع في برقيته إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعنت في عدم الرجوع عن العقوبات وتصعيد الحصار الاقتصادي لن تؤدي إلا لمزيد من التمسك بمبادئ الثورة بفضل القيادة الواعية والحكيمة لسماحتكم والحضور المميز للشعب الإيراني المسلم البطل في الساحات كافة”.

ولفت التجمع الى ان “مخطط الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بقية شعوب المنطقة من خلال ترويج الفتن المذهبية والطائفية والقومية والعرقية لن ينجح رغم الإمكانات الضخمة التي ترصد له، ذلك أن الجمهورية الإسلامية لم تتعامل يوما مع أبناء الأمة إلا على أساس انتمائهم للإسلام، ومدت اليد لكل المستضعفين في العالم وحملت همومهم وقضاياهم، كما فعلت اليوم بمد يد العون للشعبين السوري والتركي في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين العزيزين”.

وأكد التجمع “التمسك بالعلاقة المميزة مع الجمهورية الإسلامية”، وشكر “دعمها ومساندتها لكل المخلصين في الأمة”، وتابع “نرجو أن تتمتن هذه العلاقة لما فيه خير وازدهار وسعادة الشعبين الإيراني واللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام