بالفيديو | مقتل مستوطنين صهيونيين وإصابة 7 آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة

قتل مستوطنان صهيونيان وأصيب 7 آخرون بجروح بين خطيرة ومتوسطة بعملية دهس في القدس المحتلة، نفذها فلسطيني من العيساوية.

وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أنه تم اطلاق النار على سائق المركبة التي دهست عدداً من المستوطنين في محطة الحافلات عند مدخل مستوطنة “راموت” بالقدس المحتلة.

وأعلنت أن سيارات الاسعاف والشرطة هرعت الى مكان العملية لنقل الاصابات.

منفذ العملية قام بدهس نحو 11 صهيوني في محطة حافلات في حي (راموت) وهو من أحد أكبر التجمعات الاستيطانية للصهاينة المتشددين في المنطقة (حرديم)، حسب إعلام العدو.

كما اشارت قناة 12 العبرية ان منفذ العملية هو فلسطيني من العيسوية يبلغ من العمر 30 عاما، انتظر حتى امتلأت محطة الحافلات بالمستوطنين، ثم هاجمهم بمركبته بقوة

المصدر: اعلام العدو