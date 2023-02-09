مراسل المنار في تركيا: فرق الانقاذ تواصل عملها في ظروف صعبة مناخياً وتم انتشال اكثر من 6 ناجين في مدن هاتاي وقهرمان مراش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2023 - 21:08

مراسل المنار في تركيا: فرق الانقاذ تواصل عملها في ظروف صعبة مناخياً وتم انتشال اكثر من 6 ناجين في مدن هاتاي وقهرمان مراش

منذ 1 ساعة 9 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة