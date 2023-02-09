مراسل المنار في حلب: الوضع في حلب كارثي وازالة الانقاض تحتاج الى معدات كبيرة والمراكز الصحية لمواد طبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 21:06

مراسل المنار في حلب: الوضع في حلب كارثي وازالة الانقاض تحتاج الى معدات كبيرة والمراكز الصحية لمواد طبية

منذ 1 ساعة 9 February، 2023
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