مراسل المنار: اعداد الضحايا في ارتفاع مستمر في تركيا وعمليات الانقاذ والبحث عن ناجين لا تزال متواصلة ولكن ببطء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2023 - 17:50

مراسل المنار: اعداد الضحايا في ارتفاع مستمر في تركيا وعمليات الانقاذ والبحث عن ناجين لا تزال متواصلة ولكن ببطء

منذ 2 ساعة 9 February، 2023
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