رقم صادم… كم بلغ عدد الهزات الارتدادية في تركيا عقب الزلزال المدمر؟

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن 1300 هزة ارتدادية أصابت تركيا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد. كما أشار أوقطاي، إلى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 14351 والمصابين 63794.

ولفت في تصريح، إلى أنّ “113 ألف شخص يعملون في المناطق المنكوبة، في كل المجالات”، موضحًا أنّ “الظروف الجوية عطلت عملنا وأعاقت تحليق المروحيات، لإيصال المساعدات في بعض المناطق”، مؤكدًا “أننا نقوم بإيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال”.

إعلان اوقطاي يأتي عقب إعلان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد في بيان أن المناطق المنكوبة شهدت 1117 هزة ارتدادية.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

المصدر: موقع المنار