انحسار العاصفة.. وجرافات وزارة الأشغال تواصل فتح الطرقات وإزالة الثلوج

واصلت جرافات وزارة الاشغال العامة تواصل إزالة الثلوج وفتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، بعد انحسار العاصفة “فرح” التي ضربت لبنان خلال الايام الماضية وأدت الى تساقط الثلوج على مختلف قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر.

وبالسياق، تم فتح الطريق العام الممتد من أعالي بلدة حرار حتى بلدة فنيدق، ومن نبع بلدة فنيدق حتى منطقة القموعة التي يجر العمل عليها الآن لإعادة فتحها من جديد.

وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع خالد ديب الى أن “سماكة الثلوج وصلت إلى حوالى المتر في محلة نبع فنيدق، بينما وصلت في القموعة إلى حوالى المترين تقريبا”.

كما انحسر العاصفة الثلجية “فرح”، مخلفة وراءها طبقات من الجليد في بعلبك، بسبب تدني درجات الحرارة خلال ساعات الليل التي لامست الست درجات تحت الصفر.

وقد بادرت فرق بلدية بعلبك منذ الصباح الباكر إلى رش الملح على طرقات الوسط التجاري ومحيطه لجهة طلعة العجمي، حي الشميس، وصولا إلى طلعة “الكينغ” بجوار بحيرة “البياضة”، فيما استمر سلوك طرق محلة العسيرة محفوفا بمخاطر الانزلاق على صفيح الجليد الذي غلفها.

وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومواكبة للأعمال من قبل المدير الإقليمي في البقاع محمد الحاج شحادة، تولى مركز عيناتا لجرف الثلوج فتح الطرق التالية: عيناتا- دير الأحمر – اليمونة – دار الواسعة – الرام، وطريق بلدة برقا الرئيسية.

من جهة ثانية، تشكل الجليد على الطرق الرئيسية والفرعية في الضنية شمال لبنان، وخصوصا الطرق في المناطق الجردية إلى توقف حركة السير على الطرق خوفا من حوادث انزلاق السيارات عليها، بعدما تدنت درجات الحرارة ليلا وصباح اليوم إلى ما دون الصفر.

وعمدت ورش البلديات إلى رش الملح على الطرق لاذابة الجليد وتسهيل عبور السيارات عليها، أما الطرق الجردية العالية التي تزيد ارتفاعها على 1200 متر فوق سطح البحر فقد بقيت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج عليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام