حزب الله قدم الدفعة العاشرة من المازوت لمحطات ضخ المياه في شرق صيدا

قدم حزب الله الدفعة العاشرة من المازوت ضمن الهبة المجانية التي وزعتها شركة الأمانة لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة ل”مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في مناطق سيروب والفيلات والمية مية الاسماعيلية وحي المغارة القرية في صيدا التي تسلمت 4000 ليتر.

و أشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، عضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي اطلع خلالها على عملية التسليم والمشاكل الخاصة بشبكات المياه في تلك المناطق والأحياء. حيث سيكشف وفد من الحزب مع عدد من مهندسي وعمال المؤسسة على تلك الأعطال للعمل على صيانتها.

وشكر الأهالي للعاملين في العمل الإجتماعي في الحزب استمرارهم في مبادرتهم أسبوعيا في تقديم العون لتأمين المياه لأهلنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام