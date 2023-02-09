الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية بمنطقة بريانسك الحدودية

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلا منطقة ستارودوبسكي في منطقة بريانسك الحدودية الروسية.

وأضاف بوغماز في منشور: “الليلة، هاجم القوميون الأوكرانيون أراضي منطقة بلدية ستارودوبسكي بمسيرات.. أنظمة دفاعاتنا الجوية أسقطت جميع المسيرات الـ9 الأوكرانية”. منوها بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتتعرض منطقة بريانسك، الواقعة على مقربة من الحدود مع أوكرانيا، باستمرار لقصف صاروخي من القوات المسلحة الأوكرانية.

إلى ذلك أفاد بوغوماز في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية استهدفت المنطقة أثناء سير العملية العسكرية الخاصة خلال كامل فترة العملية الخاصة في 272 مرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات