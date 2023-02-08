هزة ارضية خفيفة في لبنان شعر بها سكان الجنوب والبقاع والمناطق الساحلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 22:04
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تواصل أعمال الإغاثة والإنقاذ في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وسط دعوات دولية إلى تكثيف المساعدات
ارتفاع عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال إلى 9057 والجرحى إلى نحو 53 ألفاً والمباني المنهارة إلى 6444
فرق الإغاثة في مناطق ادلب وريف حلب: أكثر من 1640 حالة وفاة وأكثر من 2800 مصاب ومئات العوائل ما تزال تحت الأنقاض
الرئيس التركي يعلن أن بلاده تلقت دعماً ومساعدة في التعامل مع آثار الزلزال المدمر من أكثر من 60 دولة حول العالم
وصول قائد قوة القدس الجنرال اسماعيل قاآني إلى مدينة حلب للإشراف على تقديم المساعدات للشعب السوري
رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا: الزلزال دفع بحوالي 300 ألف مواطن إلى ترك منازلهم والعقوبات تعرقل جهود الإغاثة
وفد وزاري لبناني يزور دمشق ويلتقي الرئيس الأسد: اللبنانيون يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن وعليهم الوقوف مع الشعب السوري
الإمام السيد علي الخامنئي: نشعر بالأسى لأجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا ومسؤولونا قدموا المساعدات وسيواصلون ذلك
المرجع السيد علي السيستاني: نأمل أن تتضافر الجهود لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا بأسرع وقت
نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري عقب لقاء الرئيس بري: الجمهورية الإسلامية ستبقى دائماً وأبداً إلى جانب لبنان
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مهتم بشكل كبير بأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية لأنه مفتاح أساس لكل خطوات الحل في لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة: الزلزال الذي عصف بمناطق في تركيا وسوريا يستدعي من كل الشعوب والدول وقفة تضامنية جادة ومسؤولة
السلطات اللبنانية توقف رئيس مرفأ بيروت أيمن كركور إثر سماحه بدخول باخرة تحمل مادة "سولفات الأمونيوم" إلى المرفأ قبل أيام
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نأسف لتسريب معلومات تتعلق بالمفاوضات السياسية والاتفاق النووي إلى معارضي الاتفاق
محمد إسلامي لسبوتنيك" منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل باستمرار على تطوير قدراتها من خلال البحث العلمي وجهود علمائها
لافروف يواصل زيارته الأفريقية ويلتقي في موريتانيا الرئيس الغزواني: نحتاج إلى حوار قائم على الاحترام في الاتصالات الدولية
لافروف يعلن استعداد روسيا تلبية طلبات موريتانيا من الغذاء وموارد الطاقة مؤكداً على ضرورة تنويع علاقات موسكو التجارية
تحقيق للصحافي الأمريكي سيمور هيرش يقول فيه إن غواصين أميركيين زرعوا متفجرات تحت أنابيب خطوط التيار الشمالي
التحقيق الصحافي: بايدن اتخذ قراراً نهائياً بتخريب "التيار الشمالي" بعد 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي
الخارجية الروسية حول تحقيق هيرش: موسكو تحدثت عن ذلك أكثر من مرة والآن يجب على البيت الأبيض التعليق
مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي يناقش في قمة الخميس تشديد العقوبات ضد روسيا وإمكانية استخدام الأصول المجمدة
زيلينسكي يدعو من البرلمان البريطاني إلى عقوبات أقوى على روسيا ويطالب بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
المستشار الألماني: المطالب بتزويد أوكرانيا بطائرات حربية وغواصات تضر بوحدة حلف الناتو ونحن لن نشارك في ذلك
وزير الدفاع البولندي يعرب عن خيبة أمل وارسو من تزويد ألمانيا السلطات في كييف بعدد قليل من دبابات "ليوبارد"
المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عن اتفاق حول آلية متكاملة للتنسيق بشأن تبادل البيانات حول المقاتلين الأجانب داخل ليبيا
هزة ارضية خفيفة في لبنان شعر بها سكان الجنوب والبقاع والمناطق الساحلية
منذ 51 mins
8 February، 2023
عاجل
هزات ارتدادية
هزة ارتدادية في لبنان
هزة ارضية
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