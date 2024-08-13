المركز الوطني للجيوفيزياء ومرصد الهزات الأرضية: هناك احتمالية حدوث هزات ارتدادية في لبنان نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا والأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 02:52

المركز الوطني للجيوفيزياء ومرصد الهزات الأرضية: هناك احتمالية حدوث هزات ارتدادية في لبنان نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا والأردن

منذ 40 mins 13 August، 2024
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