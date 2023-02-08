روسيا تبلغ بريطانيا تحذيرا شديد اللهجة في حال أرسلت مقاتلات حربية لنظام كييف

أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء: “نود أن نذكّر مسؤولي لندن: إنه بناء على ضميرها بخصوص هكذا سيناريو (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك “حصاد دموي” للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره”.

وأضافت السفارة الروسية “لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني “.

المصدر: وكالة تاس الروسية