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February 6 2023 - 16:06

الشيخ الخطيب عزى بضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

منذ 56 mins 6 February، 2023
الشيخ علي الخطيب
لبنان

تقدم نائب رئيس “مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “بأحر التعازي والمواساة من الحكومتين والشعبين السوري والتركي وذوي ضحايا الزلزال في البلدين الشقيقين”، سائلا المولى ان “يتغمدهم بواسع رحمته ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل”.

واعرب الشيخ الخطيب الاثنين عن “حزنه وتضامنه مع الشعبين العزيزين بهذا المصاب الجلل الذي نبتهل الى الله تعالى ان يلطف بعباده ويدفع عن بلادنا واهلنا الاذى انه سميع مجيب”، داعيا “المؤمنين الى الاتعاظ والتضرع الى الباري عز وجل بالصلاة والدعاء ان يعفو عنا ويرحمنا ويدفع عنا البلاء والشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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