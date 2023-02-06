الطقس في لبنان.. العاصفة “فرح” تشتد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين، غائما اجمالا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتقعات، وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء الـ600 متر بخاصة شمال البلاد، لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع ان تكون مقطوعة.

-الحال العامة: يشتد تأثير العاصفة فرح على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اليوم الاثنين، حيث تهطل أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ال 100كلم/س بخاصة شمال البلاد، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والاربعاء حيث تلامس ال 600 متر في شمالا ، تبدأ العاصفة بالانحسار التدريجي اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي الى تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى يوم السبت حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية، ومن تشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة، معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم وعاصف مع رياح قوية تتخطى ال100كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر فيقارب ال 5 أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تهطل أمطارغزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وتتشكل السيول الجارفة على الطرق، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1000متر نهارا وتلامس ال 850 متر خلال الليل، لذا يرجي توخي الحذر خلال سلوك الطرق الجبلية بخاصة طريق ضهر البيدر بسبب تراكم الثلوج.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتقعات،وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع900 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء ال600 متر بخاصة شمال البلاد. لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع ان تكون مقطوعة.

الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ( دون معدلاتها الموسمية بحوالي ال 5 درجات)، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 800 متر، تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 600 متر والتي تؤدي الى الانزلاقات. لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة.

الخميس: غائم جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 700 متر، يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، مما يؤدي الى حدوث انزلاقات للسيارات.

-الحرارة على الساحل من 6 الى 11 درجة فوق الجبال من 1 الى 5 درجات في الداخل من 2 الى 4 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعنها بين 35 و 60 كم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 100كلم/س بخاصة شمال لبلاد.

-الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب الكثيف على المرتفعات وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و95 %.

-حال البحر: عاصف جدا، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام