مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 4-2-2023

تُسَعِّرُ “فرح” نشاطَها مُعَمِّمَةً خيراتِها على امتدادِ الاراضي اللبنانية، الا ان مساءَها سيكون ُمغمساً بالامطارِ الغزيرة ِوالثلوج ِالمصحوبة ِبموجة ٍمن الصقيع، مع رياح ٍشديدة ٍحذرت منها الارصاد ُالجويةُ والجهات المعنية..

رياح ٌجديدة ٌتصفع ُاللبنانيين هبت من الولايات ِالمتحدة ِالاميركية، تنذر ُبتمدد ِالعتمة ِالشديدة ِوسطَ تجمدٍ سياسيٍ الى حدِ الاذلال .

فنائب ُرئيس ِمجلس النواب الياس بو صعب اعلنَ من الاراضي الاميركية التي يزورُها برفقة وفد ٍنيابي ٍلبناني ٍان البنك َالدولي َاخبرَهم ان القرض َالذي كان مقررا ًلاستجرار ِالغاز المصري ِوالكهرباءِ الاردنية ِالى لبنان َغير ُموضوع ٍفي التداول ِقبل َثمانية َعشر شهراً من الآن، واذا ما اضيف َتصريح ُبوصعب الى كلام ِبيار دوكان، يكون ُالفيتو الاميركيُ قد اعانَ قيصرَه على حصارِ اللبنانيين، وطار َالقرض ُوطارت الآمالُ، ويكون بذلك قد استقبلَ الاميركيون الدبلوماسي َالفرنسي َالحالمَ بيار دوكان باوضح ِجوابٍ، وهو ان قرار َحصارِهم الخانق ِمستمر ٌعلى لبنان..

وعلى حالِهم يستمر ُالساسة ُاللبنانيون الراقصون بالعتمة ِعلى اوجاع ِاللبنانيين، المختنقون بعبارات ِالحريةِ والسيادةِ، المتكؤون هذه الايام على آمال ِلقاء ٍيُعقد ُفي باريس على نية ِلبنان بغياب ٍاي ممثل ٍعنه، فيما الممثلون المؤدون لافشل ِالمسرحيات ِالسياسية داخليا ًيفاخرون برفضِ كلِ دعوات ِالحوار ِالداخلي ِلايجادِ مخرج ٍتوافقي ٍلانتخاب ِرئيس، وينتظرون “اثنين” باريس ..

اما ايام ُبيروت َفزاخرة ٌبالتجارب ِالتي تقول ُالا ّمجال َللحلول ٍدون َالحوار ِوالنقاش ِحتى التفاهمِ على رئيسٍ يكون ُالمدخل َلمواجهة ِالازمات ِالجاثمة ِعلى صدرِ الوطن ِوعقول ِبنيه.. وهو ما جدده حزب ُالله عبر عددٍ من نوابِه ومسؤوليه، مؤكدين ان لا امكانية َلدى أحد ٍلفرض ِالخيارات ِالخارجية ِرئاسياً، وان الحوار َهو الخيار..

في الخيارات ِالصهيونية ِضيق ٌالى حد ِالارتباك، واشتباك ٌداخلي ٌوصل َالى الدعوات ِلاستخدام ِالسلاح ِمن أجل ِاسقاط ِحكومة ِبنيامين نتنياهو، ما يعزز ُالفرضيات ِالتي تضع ُالكيان َعلى طريق ِالحرب ِالاهلية..

المصدر: قناة المنار