الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية على جبهات القتال بأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2023 - 18:50

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 عسكري أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية على جبهات القتال بأوكرانيا

منذ 3 ساعة 4 February، 2023
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