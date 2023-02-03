بوتين: محاربة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي يحظيان اليوم باهتمام خاص في روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2023 - 15:50

بوتين: محاربة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي يحظيان اليوم باهتمام خاص في روسيا

منذ 2 ساعة 3 February، 2023
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