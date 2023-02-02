رعد بعد زيارة الرئيس عون: نحرص على العلاقة مع “التيار الوطني الحر”

زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الخميس الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وضم الوفد النواب: حسين الحاج حسن، حسن فضل الله، علي عمار وامين شري.

واكد رعد بعد اللقاء “الحرص على العلاقة مع التيار الوطني الحر وفقا للاسس التي أسهم الرئيس عون في إرسائها والتي تقوم على الوضوح والصدق والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوار وطنية بعيدا عن الصخب والضوضاء”، ورأى ان “بلدنا بحاجة لتضافر جهود الجميع وفقا لهذه الاسس للنهوض من الازمة الراهنة واسئتناف مسيرة بناء الدولة لوطن سيد حر مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والقواسم المشتركة”.

المصدر: قناة المنار