في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية: الامام الخامنئي زار ضريح الامام الخمیني جنوب العاصمة طهران

قام قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمى السید علی الخامنئي صباح الیوم الثلاثاء بزيارة مرقد مؤسس الثورة الاسلامية الامام الخمیني (رض) في جنوب العاصمة طهران وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

کما زار الامام الخامنئي، أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة “جنة الزهراء” وأهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم علوّ الدرجات من المولى القدير.

وتأتی هذه الزیارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الأربعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامیة في ایران وذكرى العودة التاریخیة لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى ارض الوطن في عام 1979 بعد 15 عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط نظام البهلوي في 11 فبراير 1979 بعد عشرة ایام على عودة الامام الخميني(رض).