اجراءات في مرفأ طرابلس استعداداً للعاصفة “فرح”

أبلغت مصادر الملاحة في مرفأ طرابلس موقع المنار أن”جميع البواخر الراسية قبالة الموانئ الشمالية أدخلت الى حوض مرفأ طرابلس استعدادا للعاصفة “فرح” التي ستشتد ليلا وستؤدي الى توقف الملاحة داخل المرفأ على ان تبدأ الرياح بالانحسار صباح الخميس”.

من جهة ثانية رست مراكب صيادي الاسماك في حوض مرفأ الصيادين عند الكورنيش البحري لميناء طرابلس استعدادا للعاصفة التي أجبرتهم على لزوم منازلهم.

من جهته عباس عابدي مدير العلاقات العامة في نقابة الصيادين ناشد سماحة الأمين العام لحزب الله أن يقدم المساعدة لعائلات الصيادين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر وتخلي المعنيين عن أداء واجباتهم مطالبا بدعم عائلاتهم بحصص غذائية وكميات المازوت لمساعدتهم على تامين لقمة عيش لأولادهم.

المصدر: موقع المنار