بوتين يُوعز بإنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة مع بيلاروس

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، بتوقيع اتفاق مع جمهورية بيلاروس، لإنشاء مراكز للتدريب القتالي المشترك.

وجاء في بيان نشر على البوابة الرسمية للحكومة الروسية تكلف وزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب البيلاروسي بمشاركة وزارة الخارجية الروسية، وبعد الاتفاق، يتم التوقيع على نص الاتفاقية المذكورة نيابة عن روسيا الاتحادية”.

واعتمدت الحكومة الروسية وأحالت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذي الصلة على بوابة المعلومات القانونية.

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن القوات الروسية والبيلاروسية تدرسان مسألة إشراك جميع الإمكانات العسكرية للبلدين من أجل ضمان أمن دولة الاتحاد. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

المصدر: سبوتنيك