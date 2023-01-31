بالفيديو | متظاهرون يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا

اقتحمت مجموعة ناشطة في مجال البيئة جلسة لمجلس اللوردات، أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا وثاني أكبر هيئة تشريعية في العالم بعد مجلس الشعب الصيني.

وحسب الوسائل الإعلامية البريطاني فإن مجلس اللوردات كان يناقش قوانين الاحتجاج الجديدة من أجل قمع وإيقاف تحركات ما وصف بـ”حرب العصابات التي يستخدمها نشطاء المناخ”، عندما اقتحم 12 ناشطا مقر المجلس، مما أدى إلى تعطيل الجلسة لحوالي 5 دقائق.

وقد أخرج أفراد أمن مجلس اللوردات البريطاني المتظاهرين الذين كانوا يرتدون قمصانا عليها شعار “دافعوا عن حقوق الإنسان”.

وتظهر لقطات مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة عبر حسابها على “تويتر”، إبعاد المتظاهرين عن مجلس اللوردات حيث قام رجل بإغلاق الكاميرا، وقال: “اخرس”.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يمنح الضباط مزيدا من القوة بشأن التعامل مع المتظاهرين الذين يغلقون الطرق أو يسيرون ببطء لتعطيل حركة المواطنين والمصالح، وستكون الشرطة قادرة على إيقاف الاحتجاجات التخريبية بشكل استباقي.

ويتضمن مشروع القانون بالفعل إنشاء جريمة جنائية لكل من يسعى إلى تقييد نفسه بالأشياء أو المباني، ويسمح للمحاكم بتقييد حرية بعض المتظاهرين لمنعهم من إحداث اضطراب.

وتهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون إلى كبح التكتيكات التي تستخدمها مجموعات Extinction Rebellion وJust Stop Oil وInsulate Britain، الذين تسببت احتجاجاتهم في حدوث فوضى على الطرق وأماكن أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالات