بلينكن التقى نتنياهو

من جهته قال نتنياهو “هناك إجماع على أن النظام الإيراني لا يجب أن يحصل على أسلحة نووية”، مؤكدا أن “إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي” على حد تعبيره.