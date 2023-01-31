بلينكن التقى نتنياهو

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه بحث مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في القدس ملفّ طهران النووي والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقال “من المهم التأكيد على دعم الولايات المتحدة غير المحدود والمتين لإسرائيل وشعبها”.
وأضاف: “بحثنا طرق تعزيز شراكتنا وحماية مصالحنا المشتركة واتفقنا أنه يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية”.
وأضاف: “بحثنا طرق تعزيز شراكتنا وحماية مصالحنا المشتركة واتفقنا أنه يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية”.
من جهته قال نتنياهو “هناك إجماع على أن النظام الإيراني لا يجب أن يحصل على أسلحة نووية”، مؤكدا أن “إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي” على حد تعبيره.
المصدر: وكالة سبوتنيك + روسيا اليوم