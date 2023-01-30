فنلندا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو مع السويد

قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن فنلندا ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بوقت متزامن مع جارتها السويد، وتأمل أن يتحقق ذلك في وقت أقصاه يوليو.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي: “تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد”.

وأضاف هافيستو “ما زلت أرى قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو على أنها حدث مهم آمل فيه أن تُقبل عضوية كلتا الدولتين في الحلف كموعد أقصى”.

وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا، بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد.

كما أدلى وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، الاثنين بتصريحات مماثلة، وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما.

ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف.

المصدر: وكالة روتيرز