التيار العربي المقاوم: سنبقى في دائرة الدفاع عن العلاقات الاخوية بين لبنان وسوريا

أكد منسق “التيار العربي المقاوم” الشيخ عبد السلام الحراش، أن تياره “سيبقى في دائرة الدفاع عن العلاقات الاخوية بين لبنان وسوريا، وانه آن الاوان لشحذ الهمم الوطنية واصلاح ما فسد بين اللبنانيين والسوريين حيث يعمل بعض الاصدقاء والخصوم على اشاعة الفوضى والافادة من التراجعات المستجدة في هذه العلاقة”.

وتوجه الى مواطنين التقاهم في سهل عكار قائلا: “البعض منكم ضحايا التحريض والتدليس ضد سوريا، والمطلوب في الحوار الدائم معكم ان نسقط ورقة التوت عن تجار المواقف من المتبدلين والمتبلدين الذين كانوا عبئا على سوريا ولا يزالون، الى علاقة صحية بعيدة عن المتتفعين والمنافقين والى مستقبل نسعى له ومن خلاله ليبقى لبنان قويا بالوفاء، فلا يمكن ان تستمر الامور هكذا، ننتظر الصغار ليرسموا معالم الطريق لشعبنا وفق رغباتهم. فلنعمل سويا على اظهار الوجه الحقيقي لسوريا بعيدا عن المهربين والدجالين، فلا نجد بلدا قدم لبلد آخر كما قدمت سوريا للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام