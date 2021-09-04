“التيار العربي المقاوم”: سوريا لم تغلق أبوابها رغم إساءات بعض اللبنانيين

رأى منسق اللجنة التحضيرية في “التيار العربي المقاوم” في لبنان الشيخ عبد السلام الحراش أن “زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا خطوة إيجابية متأخرة تحمل في طياتها الحاجة اللبنانية الدائمة للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين”.

وقال الشيخ الحراش في بيان له السبت إن “النأي بالنفس عما يجري في سوريا يجب أن يكون بعدم التدخل في شؤونها وعدم ضخ الكراهية بين أبناء الشعب الواحد الذي تجمعه أواصر القربى في لبنان وسوريا والعمل على استعادة العافية لهذه العلاقة الأخوية”.

وأسف الحراش أن “اللبنانيين يسيرون دائما وفق مصالحهم، ويوم احتاجتهم سوريا نأووا بأنفسهم عن الوقوف الى جانب الدولة الوطنية ولم تغلق سوريا أبوابها رغم إساءات بعض اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام