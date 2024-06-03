اجتماع بين سورية ولبنان لتطوير العمل المشترك ووضع حلول لاستثمار موارر المياه في البلدين

ترأس وزيرا الموارد المائية السوري المهندس حسين مخلوف ونظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في دمشق، اجتماع اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، لبحث اخر ما وصلت إليه أعمال اللجان المشتركة السورية اللبنانية بحضور رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني.

ووضع على رأس جدول اعمال الاجتماعات عدة نقاط ابرزها، ايجاد صيغ فعالة لاستثمار المياه بأفضل الطرق الممكنة، ووضع حلول لجميع المشاكل التي يواجهها البلدان في مجال المياه ومواردها، منها التغير المناخي والنزوح، وغيرها.

واكد الوزير فياض على وحدة المصير بين سوريا ولبنان في جميع المجالات وصولات الى تحقيق النصر، مع إشادة واضحة بدور سورية في الوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

ومن ضمن ما تم بحثه أيضا تفاصيل مهمة تتعلق بموضوع الفياضانات التي حدثت النوسم الماضي في حوض العاصي ونهر الكبير الجنوبي، وبناء السد لتلافي تكرار هذه الكارثة في المواسم القادمة.

واكد الوزير مخلوف على نموذجية العلاقة المائية بين سورية ولبنان، حيث نوه الى وجود اتفاقيات مبرمة بين الوزارتين تحكم عملهما وتنظمه على صعيد تطوير العمل بما يخدم مصالح البلدين ويلبي الاحتياحات باستثمار مثالي للموارد المائية.

التطور الملحوظ في هذا الاجتماع هو تثبيت وتأكيد التواصل الدائم والرسمي للجان الفنية، لمتابعة القضايا المشتركة، بين البلدين.

المصدر: موقع المنار