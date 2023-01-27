رفعت البدوي: لتحقيق دولي وإجراءات حاسمة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية

دان رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت البدوي اشد الادانة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وتنفيذها ابشع مجازر القتل المتعمّد بحق الشباب الفلسطيني وترويع اهل مخيم جنين. وقال ان المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين تضاف إلى سجله الحافل باغتصاب الحق وباغتيال اهله الفلسطينيين. اضاف ان ندوة العمل الوطني تطالب اهل النخوة والضمير العربي اذا بقي من نخوة وضمير عند حكام الدول العربية بالتحرك العاجل والطلب من محكمة العدل الدولية اجراء تحقيق دولي واتخاذ اجراءات حاسمة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ومساءلة “إسرائيل” ومحاسبة المسؤولين فيها لارتكابهم جرائم القتل واتباع سياسة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني البطل.