مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض

مرّ كويكب بحجم شاحنة الخميس بالقرب من الأرض من دون أن يتسبب بأي أضرار، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ولم تكن هناك حاجة لإطلاق مهمة فضائية ترمي إلى تفجير الكويكب أو تحويل مساره عبر الصواريخ، على غرار ما يظهر في أفلام هوليوود، فكويكب “بي يو 2023” مرّ بجانب الأرض من دون تسجيل أي حادثة قبل أن يكمل مساره في الفضاء.

واقترب الكويكب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية الجمعة قرابة الساعة 00,27 بتوقيت غرينتش، بحسب العلماء.

واقترب “بي يو 2023” عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.

رُصد الكويكب السبت بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنّباً بين النجوم في عام 2019.

ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ا ف ب