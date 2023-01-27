فواكه لا ينصح بتناولها او تخزينها مع بعضها

الفواكه دائماً مفيدة للصحة، لكن عليك التفكير في الكيفية التي يساعد بها ذلك فيما يتعلق بالحماية الصحية، لأنه غالبًا ما يؤدي تناول الفاكهة إلى مشاكل صحية.

من خلال هذا المقال يمكننا نرى أي الفواكه التي لا ينبغي خلطها مع بعضها البعض في الأكل.

وعبر الآتي يمكننا نرى أي الفواكه التي لا ينبغي خلطها مع بعضها البعض في الأكل:

1- البطيخ و مسك الشمام: يجب دائماً تناول البطيخ بمفرده، حيث أنه لا يتحد أبداً مع أي نتيجة أخرى، البطيخ علاج لمشاكل الجهاز الهضمي، لكن كثير من الناس لا يعرفون مثل هذه الأشياء.

وذلك لأنها تمتص بشكل أسرع من الفواكه الأخرى بسبب ارتفاع نسبة الماء فيها، ينبغي تجنّب إضافة البطيخ، والماسكوفادو، والعسل إلى الفواكه الأخرى، كل هذا يعطي نتيجة سلبية.

2- التأثيرات الحمضية: غالبًا ما تكون التأثيرات الحمضية مفيدة للصحة بعدة طرق، لكن ما تحتاج إلى معرفته في هذه الحالة هو تجنب إضافة الفواكه الحمضية مثل العنب والفراولة أو الأطعمة شبه الحمضية مثل التفاح والرمان والخوخ مع الموز والزبيب لتحسين عملية الهضم، هذا له تأثير أكثر سلبية، لذلك ، يجب توخي الحذر الشديد.

3- جوافة و موز: تقول بعض الدراسات أن كليهما يمكن أن يزيد من مخاطر الغثيان والحماض والصداع، لذا يجب الحرص على تجنب تناول الموز مع الجوافة قدر الإمكان، هذا يعرضك لخطر أكبر، يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي.

4- الخضار أو الفاكهة: يتم هضم الفواكه والخضروات بشكل مختلف، لذلك لا تحاول تناول الخضار مع الفواكه، هذا يجعلها أكثر خطورة، حيث يتم هضم الثمار بسرعة، بينما تحتوي الفاكهة على المزيد من السكر، مما يتداخل مع عملية هضم الخضار، لهذا يقال أنه لا ينبغي تناول الفواكه والخضروات معًا.

5- الجزر أو البرتقال: خلط الجزر والبرتقال، يجعله أكثر خطورة، يسبب عسر الهضم، وحموضة المعدة، والإفراط في إفراز الصفراء، لذلك يجب أخذ مثل هذه الأشياء على محمل الجد، لإن الطعام الذي تتناوله مهم جدًا صحتك.

6- البروتين والنشا: يوجد هناك عدد قليل من الفواكه تحتوي على نشا طبيعي، وهذا يشمل الموز الأخضر، كما يوجد النشا الطبيعي أيضًا في الحبوب والبطاطس والفاصوليا السوداء، لذلك ، يجب ألا تخلط هذه الأطعمة النشوية بالفواكه الغنية بالبروتين، مثل الزبيب والكمثرى والخضروات مثل السبانخ والبروكلي، وذلك بسبب أن جسمك يحتاج إلى قاعدة حمضية لامتصاص البروتينات وقاعدة قلوية لامتصاص النشا.

فواكه لا تخزن مع بعضها

لا ينصح بوضع التفاح بجانب الموز. لأنه في هذه الحالة سينضج بسرعة ثم يتعفّن. ونفس الشيء يحصل مع البرتقال.

ولا ينبغي تخزين الموز والتفاح ليس فقط بعضهما مع بعض، بل وبجانب الفواكه والخضروات الأخرى، لأنهما يحتويان على مادة الإيثيلين، التي تسرّع نضوج المنتجات الأخرى”، كما ينصح بعدم وضعها في كيس واحد أو تخزينها في سلة واحدة. وإذا تطلب الإسراع في نضوجها فيمكن وضع الأفوكادو بجانبها.

المصدر: مواقع