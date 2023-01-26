الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين ترتفع إلى ٩ شهداء بينهم سيدة مسنة و16 إصابة على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 12:16

الصحة الفلسطينية: حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين ترتفع إلى ٩ شهداء بينهم سيدة مسنة و16 إصابة على الأقل

منذ 1 ساعة 26 January، 2023
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