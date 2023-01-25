حزب الله وجمعية وتعاونوا سَلَّموا حصصاً غذائية في عكار والمنية

في عكار والمنية، حزب الله وجمعيةُ وتعاونوا سَلَّموا حِصصاً غذائيةً تموينيةً للعوائلِ المحتاجة، بتوصيةٍ من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

عشرات الحصص الغذائية وضبت لتكون في ضيافة العوائل المحتاجة في منطقة عكار.. حصص قدمها وفد من حزب الله وجمعية وتعاونوا لرئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، ليتم توزيعها على العوائل المتعففة المسجلة لدى الجمعية في المنية.

بعدها انتقل الوفد الى دارة رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق في برقايل، حيث جرى تسليمه عددا من الحصص الغذائية لتوزيعها على العوائل المحتاجة من أبناء البلدة.

وعلى عهده يواصل حزب الله وجمعية وتعاونوا مساعدتهم للعوائل المحتاجة في الشمال بتوصية من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.