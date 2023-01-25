توقيف 3 سوريين يذبحون الأغنام ويوزّعونها على المنازل بأسعار أرخص من السوق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2023 - 14:50

توقيف 3 سوريين يذبحون الأغنام ويوزّعونها على المنازل بأسعار أرخص من السوق

منذ 2 ساعة 25 January، 2023
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

بعد تخزينهم للّحوم وبيعها من دون أيّ تقيّد بالشروط الصحيّة، قامت دوريّة من أمن الدّولة – جبل لبنان، بتوقيف ثلاثة سوريّين، (ر. ق.)  و  (م. ق.)  و ( أ. ق.).
في التفاصيل، قام ثلاثة سوريين بتحويل منزلهم إلى ملحمة، حيث كانوا يقومون بذبح الأغنام التي يشترونها ومن ثمّ تقطيعها، ثم بيعونها عبر خدمة التوصيل إلى المنازل، بأسعارٍ أقلّ بكثيرٍ من سعر السّوق، و من دون تأمينٍ وتطبيقٍ للشّروط الصحيّة في التخزين كما في التوزيع. بعد الاستقصاء والمتابعة، تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان من توقيفهم، كما تمّ ختم منزلهم والملحمة بالشمع الأحمر، وبعد التحقيق معهم، قامت بإحالتهم على الجهات القضائيّة المختصّة.

المصدر: امن الدولة

التعليقات

ذات صلة