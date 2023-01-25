توقيف 3 سوريين يذبحون الأغنام ويوزّعونها على المنازل بأسعار أرخص من السوق

بعد تخزينهم للّحوم وبيعها من دون أيّ تقيّد بالشروط الصحيّة، قامت دوريّة من أمن الدّولة – جبل لبنان، بتوقيف ثلاثة سوريّين، (ر. ق.) و (م. ق.) و ( أ. ق.).

في التفاصيل، قام ثلاثة سوريين بتحويل منزلهم إلى ملحمة، حيث كانوا يقومون بذبح الأغنام التي يشترونها ومن ثمّ تقطيعها، ثم بيعونها عبر خدمة التوصيل إلى المنازل، بأسعارٍ أقلّ بكثيرٍ من سعر السّوق، و من دون تأمينٍ وتطبيقٍ للشّروط الصحيّة في التخزين كما في التوزيع. بعد الاستقصاء والمتابعة، تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان من توقيفهم، كما تمّ ختم منزلهم والملحمة بالشمع الأحمر، وبعد التحقيق معهم، قامت بإحالتهم على الجهات القضائيّة المختصّة.

المصدر: امن الدولة