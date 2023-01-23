عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الإثنين 23-1-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الإثنين 23-1-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ البطاقة التمويلية: تلاعب واستنسابية

ـ حزب الله – التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم

ـ نزاع بالديناميت بين بحرَيْ صور والصرفند

البناء

ـ طهران: واشنطن تغيّر لهجتها بعد اليأس من الاضطرابات… وصنعاء تبشر بتقدم كبير نحو الحل

ـ حزب الله والتيار الوطني الحر في أول لقاء بعد القطيعة… والطرفان للاستماع أولاً

ـ الكهرباء 6 ساعات الخميس… والدولار يلعب فوق الـ 50 ألفاً… والأمن تحت المراقبة

الجمهورية

ـ أسبوع مفتوح على كل الإحتمالات

ـ سباق الوقت بين الانفجار والتسوية

ـ هكذا يفكرون: نستطيع الصمود لسنوات

ـ ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟

ـ من إدارة الأزمة إلى التطور في صُلب الأزمات

ـ إيران تتعهد الرد بالمِثل على تصويت البرلمان الأوروبي

اللواء

ـ اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب.. والكهرباء تنتظر الفَرَج المالي

ـ إدانات رسمية وروحية وسياسية لحرق نسخة من القرآن في السويد

ـ باخموت على وشك السقوط.. وتعهد فرنسي ألماني بدعم صمود أوكرانيا

ـ نتنياهو يُرغَم على إقالة درعي .. وتخبُّط حكومي على وقع التظاهرات!

النهار

ـ اتساع الحركة الاعتراضية على “إدارة التعطيل”

ـ المحقق العدلي طارق بيطار يحضر اليوم إلى قصر العدل في مؤشر محتمل على عودته

ـ إيران تناقش “رداً بالمثل” على توصية البرلمان الأوروبي

ـ نتنياهو يرضخ لقرار المحكمة العليا ويقيل وزير الداخلية والصحة

أسرار الصحف:

البناء

تقول مصادر في محور المقاومة إن الرسالة التي حملتها المسيّرات التي استهدفت قاعدة التنف الأميركية هي بداية مرحلة جديدة ستظهر ملامحها تباعاً سيكون خلالها الردّ على كل قصف أميركي وإسرائيلي بصورة تجعل التصعيد خياراً قائماً ما لم يتحقق الردع المنشود

تساءل مصدر مالي عن سبب امتناع كل الذين يركزون على خطورة ارتفاع سعر صرف الدولار من نواب وزعماء ومراجع روحيّة عن الدعوة الى تشريع يمنع مصرف لبنان من طباعة المزيد من كميات العملة الورقية وهم يعلمون أن ذلك هو السبب الحقيقي لتسارع انهيار الليرة.

النهار

لوحظ ان نائب “القوات” غياث يزبك اعتمد “تويتر” للرد على البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي داعيا اياه الى التمييز بين النواب وعدم وضعهم في سلة واحدة

صدر قبل يومين تقرير صحافي بخط احد الاجهزة الامنية يدافع فيه عن الحملة التي استهدفته في الايام الاخيرة

علم أن التوصيات السياسية حول الوظائف التي يتقدم بها شبان إلى مؤسسات دولية وأممية، أضحت غير مقبولة خلافاً لما كان يحصل سابقاً

يُنقل أن مشاركة لبنان، من خلال كل القطاعات، في نشاطات خليجية، أدت إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لهذه القطاعات والمؤسسات

اللواء

تبين أن رفض بيان المطارنة الموارنة للإجتماعات الحكومية جاء بعد إتصالات حزبية وسياسية جرت مع بكركي عشية إنعقاد اجتماعهم برئاسة البطريرك الراعي

سافر عدد ملحوظ من نواب التغيير والمستقلين غداة إعلان بعض رفاقهم النواب الإعتصام في قاعة مجلس النواب

أدى تأخير توقيع ترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية إلى مضاعفة حالة التململ السائدة في أوساط الضباط بسبب الضغوط المعيشية والإجتماعية نتيجة تبخر قيمة رواتبهم

الجمهورية

كّثف مرجع روحي من وتيرة اجتماعات استشارية يعقدها من أجل مقاربة جديدة للاستحقاقات الداهمة في البلاد

قالت سفيرة دولة كبرى ان السياسيين اللبنانيين ومعهم جزء كبير من الرأي العام يعتقدون خطأ أن الخارج هو الذي يقرر هوية الرئيس في حين ان الامر يعود إليهم بدرجة أولى

المصدر: الصحف اللبنانية