الرئيس بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 15:24

الرئيس بري يدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن: اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية

منذ 1 ساعة 22 January، 2023
الرئيس بري
لبنان

دان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في بيان “سماح السلطات السويدية للسياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

واعتبر الرئيس بري في بيانه ان “تكرار مثل هذه الإستباحة للمقدسات على النحو الذي حصل أمس بقدر ما هو إعتداء على مشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم هو أيضا اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية”، لافتا الى ان “التغاضي عن مثل هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية والعودة الى الجاهلية البغيضة في مرحلة العالم والإنسانية بأمس الحاجة الى التلاقي والحوار والإقتداء بما جاء به القران الكريم نفسه من قواعد في الحرية والعدالة والمساواة على كلمة سواء”.

المصدر: لوكالة الوطنية للاعلام

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