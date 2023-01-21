المفتي قبلان: الإعلام الطائفي أخطر على لبنان من قنبلة نووية

وجه “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان في بيان “نصيحة للإعلام اللبناني وبخاصة قناة LBC ، البلد على حافة كارثة وطنية والبرنامج الساخر الذي تعرضه قناة LBC طاول الشيعة بكل ثقلها ومقدساتها بطريقة سخيفة جدا وسط بلد يحترق بحطب المال والإعلام والإنهيار والتجييش الطائفي والدولار الأسود والفوضى”، وتابع “المطلوب حماية العيش المشترك لا طعنه بالصميم، والخطير جدا أن البرنامج السخيف يتعرض لشخصية بحجم الإنسانية أعني الإمام الحسين”.

وأضاف المفتي قبلان السبت “للتاريخ أقول: لو لم يكن للشيعة حسين لما تحرر لبنان وكان باستطاعة داعش أن تنهش لحوم اللبنانيين حتى تشبع منها طيور السماء”، وتابع “بكل وجع أقول لإدارة قناة LBC البلد تحت النار وأتمنى على الإدارة أن لا تكون زيت هذه النار، وقال “التحية لكل كنيسة وقلم إعلامي وناشط وطني وحقوقي وأخلاقي يرفع صوته ليقول حيدوا الإعلام عن نار الطائفية والأدوار القذرة، لأن الإعلام الطائفي أخطر على لبنان من قنبلة نووية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام