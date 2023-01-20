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January 20 2023 - 17:02

لبنان يوضح بعد فقدانه حق التصويت في الامم المتحدة

منذ 30 mins 20 January، 2023
علم لبنان
لبنان

أعلن الأمينُ العامُّ للأممِ المتحدة، أنطونيو غوتيرش ان فنزويلا ولبنانَ وجنوبَ السودانِ انضمت إلى دولٍ أخرى فَقدت حقَّ التصويتِ بسببِ التأخرِ عن سدادِ مستحقاتٍ لميزانيةِ تشغيلِ الأممِ المتحدة.

وتعليقا على الخبر حولَ تعليقِ حقِ لبنانَ بالتصويت في الامم المتحدة نتيجةَ عدمِ تسديدِ المساهمات المالية، أوضحت وزارةُ الخارجية اللبنانية ان سائرَ المراحلِ الخاصةِ لتسديدِ المبلغِ المطلوب قد اُنجزت وبعدَ الاتصالاتِ التي تمَ اجراؤها معَ كلٍ من رئيسِ الحكومة ووزيرِ المالية تبينَ ان عمليةَ الدفعِ النهائيةَ ستتمُ مباشرةً بما يحفظُ حقوقَ لبنان في الامم المتحدة.

المصدر: قناة المنار

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