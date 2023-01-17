وصول طائرات أواكس تابعة لـ”الناتو” من ألمانيا إلى رومانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 19:42

وصول طائرات أواكس تابعة لـ”الناتو” من ألمانيا إلى رومانيا

منذ 2 ساعة 17 January، 2023
وزير الدفاع الروماني انجيل تيلفار يعلن وصول طائرات أواكس من المانيا الى بلاده لمراقبة الحدود الشرقية لحلف الناتو
وزير الدفاع الروماني انجيل تيلفار يعلن وصول طائرات أواكس من المانيا الى بلاده لمراقبة الحدود الشرقية لحلف الناتو
أخبار دولية - رومانيا

أعلن وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، أن ثلاث طائرات إنذار مبكر “أواكس” AWACS، وصلت إلى بوخارست قادمة من ألمانيا لمراقبة الجناح الشرقي لحلف “الناتو”.

وقال تيلفار للصحفيين”وصلت طائرات “أواكس” إلى بوخارست ومن هناك ستنقل المعلومات إلى حلف “الناتو” بشأن أي تحركات تكتيكية وعملية على حدود الحلف”.

وأشار إلى أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن “الناتو” سيرصد العمليات العسكرية على الجناح الشرقي بمساعدة طائرات “أواكس”.

وذكر “الناتو” في وقت سابق أنه يعتزم نقل الطائرات من ألمانيا إلى رومانيا في 17 يناير لمراقبة “النشاط العسكري الروسي”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

التعليقات

ذات صلة