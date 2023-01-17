تعديل تعرفة جلسة علاج غسيل الكلى في لبنان

قال المكتب الاعلامي في وزارة الصحة اللبنانية في بيان له الثلاثاء “صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض قرار(رقم ٨٢) يقضي بتعديل تعرفة جلسة علاج غسل الكلى الى مليونين و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية حصة المستشفى، و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية تعرفة الطبيب عن كل جلسة”، وتابع “يُعمل بهذا القرار إبتداءً من تاريخ ١ شباط ٢٠٢٣”.

واضاف البيان “تحذر وزارة الصحة أنه في حال طُلِب من المريض دفع فروقات مادية مقابل جلسة غسل الكلى، ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”، وتابع “إشارة الى ان نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة قد تعهدت في بيانها اليوم، بعدم تكبيد مريض الكلى أية فروقات مالية مقابل جلسات غسل الكلى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام