مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 01:58

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز “الجلمة” شمال جنين

منذ 3 ساعة 16 January، 2023
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