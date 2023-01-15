“الجهاد”: الضفة كانت دوما على قدر الرهان

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام الاحد أن “المقاومة في الضفة الغربية أمر طبيعي وتنسجم مع التاريخ النضالي للفلسطينيين هناك”، ولفت الى أن “تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة، دليل على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أو يرضخ للأمر الواقع”.

وأضاف عزام “الضفة الغربية كانت دوما على قدر الرهان، وأهلنا لن يخضعوا للأمر الواقع ولن يستسلموا لما يفرضه جيش الاحتلال من إجراءات”، وأشار الى أن “الأجيال الشابة توجه رسالة للمحتل وللعالم أجمع أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تموت”.

وشدد عزام على أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفرط في حقوقه ومقدساته، رغم الهوان الذي تعيشه المنطقة العربية وتبلد الضمير العالمي”، وأكد ان “الشعب الفلسطيني يقبض على حقه ويصر على مواصلة رحلة كفاحه وجهاده، بالرغم من تواضح الإمكانيات والظروف المحبطة والقاسية، لكن إرادة شعبنا تظل أقوى وستنتصر”، وطالب “الحكومات العربية والإسلامية، بإعادة النظر في مجمل سياساتها وبرامجها، وبالذات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم