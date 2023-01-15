الشيخ القطان: للحفاظ على معادلة الشعب والجيش والمقاومة.. وانتخاب رئيس للجمهورية

نظمت جمعية “قولنا والعمل” لمناسبة ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، لقاء خاصا في مقرها في بلدة بر الياس البقاعية، تحدث فيه رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان حيث قال “في الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا يسعنا الا أن نقول أن هؤلاء القادة لن يموتوا في ضمائر الشعوب الحرة في العالم”.

وأكد الشيخ القطان “سنبقى داعمين لكل حركات المقاومة لا سيما في فلسطين ولبنان”، ودعا “كل شعوب العالم وكل الشعوب العربية والمسلمة الى أن تنتفض على الحكام المطبعين، على الحكام الذين لا تمثل هذه القرارات التي اتخذوها مع العدو الصهيوني ومع الاستكبار العالمي قناعات وآراء شعوبها”.

وقال الشيخ القطان “في لبنان لا يمكن أن نبقى أقوياء وأن نواجه أي خطر يتهدد أمن واستقرار لبنان إلا من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وتابع “لذلك نطالب كل الساسة بأن يسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون حقيقة ملبيا لطموحات شعبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام