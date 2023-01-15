هيئة الانتخابات في تونس: الدور الثاني من الانتخابات التشريعية سيجرى في 29 كانون الثاني/يناير 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 15 2023 - 13:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني قرب رام الله بزعم قيامه بعملية طعن
جيش العدو يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 أحدهم بجروح خطيرة جراء انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في غور الأردن
أكثر من 80 ألف مستوطن تظاهروا في مدن تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو
صحيفة معاريف الصهيونية: رئيس الكيان يعبر عن خشيته الكبيرة من عمق الخلافات التي تضرب "اسرائيل" وتُمزقها
اعلام العدو: ظهور سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية لأستراليا أمرٌ يجب أن يُقلق صنّاع القرار في "إسرائيل"
حركة الجهاد الاسلامي: ندين بأشد العبارات تطبيع العلاقات بين جمهورية اذربيجان والكيان الصهيوني
حركة الجهاد: إقدام أي بلد إسلامي على إقامة علاقات مع العدو يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يلتقي قيادات الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق
عبد اللهيان: هدف اللقاء تعزيز محور المقاومة وتعزيز أمن المنطقة والأمن القومي لإيران ومواجهة أي تهديد من الكيان الصهيوني
القوات الاوكرانية: روسيا عززت وجودها في البحر الأسود بـ5 حاملات صواريخ وغواصة واحدة خلال الساعات الماضية
رويترز: الرئيس الأميركي يعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى ويأمر بمساعدات فدرالية لمواجهة آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة
هيئة الانتخابات في تونس: الدور الثاني من الانتخابات التشريعية سيجرى في 29 كانون الثاني/يناير 2023
منذ 40 mins
15 January، 2023
الانتخابات التشريعية في تونس
تونس
هيئة الانتخابات في تونس
التعليقات
ذات صلة
تونس.. انطلاق المشاورات للخروج من الأزمة
تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي
الرئيس التونسي ردا على اتحاد الشغل: من يلعب دور الضحية ساهم بضرب الدولة ولا يمكن أن يقدم نفسه منقذا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}