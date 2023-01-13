حدث اليوم| وزير الخارجية الايراني في بيروت

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في بيروت التي وصلها مساء امس على رأس وفد ايراني رفيع في زيارة تستمر لايام ثلاثة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، واكد في اولى تصريحاته الحرص على دعم لبنان في مختلف المجالات.

بعد لقائه وزير الخارجية.. تجديد عرض تزويد لبنان بالفيول الإيراني وإعادة بناء منشآت الطاقة

بعد لقائه اليوم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب قال عبداللهيان أن “إيران ستبقى دائمَا وأبدا الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء”، لافتا الى ان “التعاون بين إيران ولبنان ينعكس إيجابا على مصلحة شعبينا”.

واشار ان ايران ملتزمة بتزويد لبنان بالفيول الإيراني وإعادة بناء منشآت الطاقة واعلن ان فريقا تقنيا لبنانيا زار إيران واجتمع مع المعنيين لتأمين الفيول والمحروقات التي يحتاجها لبنان من أجل الكهرباء.

بدوره قال بوحبيب “سمعنا من عبد اللهيان حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي”. وقال: هناك محاولات جدية لنستفيد من المساعدات الإيرانية لكن هناك عوائق خارجية بهذا الشأن. وأكد ان “لبنان حريص على استقرار إيران ويرفض تدخل اي دولة في شؤون دول اخرى”.

تصريحات عقب وصوله

وكان اكد عبداللهيان في اول تصريح له بعد وصوله وقوف الجمهورية الاسلامية الدائم الى جانب لبنان لحل مشاكله السياسية والاقتصادية.

وأكد عبد اللهيان أن زيارته “أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني، مشدداً على أن إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد”.

وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني ممثل عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووفد مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد مثل حزب الله وتأكيد في المناسبة من الحاضرين على دور ايران الداعم للبنان.

وقال عز الدين للمنار ان الجمهورية الاسلامية التي لطالما مدت يدها للمساعدة وقدمت العروض التي يحتاجها لبنان سواء في الكهرباء وغير ذلك حريصة على هذه العلاقة لان الجمهورية دعمت الشعب اللبناني في مقاومته.

تقرير مصور حول الزيارة

و يلتقي عبداللهيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعدها رئيس مجلس النواب كما سيلتقي بشخصيات وفعاليات حزبية لبنانية وفلسطينية.

يتبع…

المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية للإعلام