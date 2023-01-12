حزب الله واصل مبادرته في مرحلتها الثانية برفع النفايات في عدد من احياء صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 18:02

حزب الله واصل مبادرته في مرحلتها الثانية برفع النفايات في عدد من احياء صيدا

منذ 40 mins 12 January، 2023
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لبنان

واصل العمل الإجتماعي في حزب الله مبادرته في عملية ازالة النفايات مطلقا المرحلة الثانية في مناطق الفيلات وطلعة صيدلية المصطفى وقرب جامع الإمام علي وطلعة طريق المية وميه، على أن تستكمل الحملة غدا وبعد غد في المناطق قرب جامع ابو عبيدة في تعمير عين الحلوة الوسطاني وطريق مستشفى الهمشري ومنطقة الاسماعيليه بالتنسيق بين لجنة العمل الاجتماعي في شعبة عين الحلوة التي قامت بتأمين العمال والمازوت والآليات بالتعاون مع بلدية المية وميه.
ووجه الأهالي رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي حزب الله على “الاستمرار في مبادرتهم من أجل خدمة أهالى صيدا وجوارها ورفع الغبن عن تلك الأحياء الشعبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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