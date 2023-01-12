حركة مطار بيروت سجلت ارتفاعا في 2022

حققت حركة مطار بيروت الدولي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المسافرين من لبنان وإليه خلال العام المنصرم 2022، اذ ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا هذا المرفق الحيوي بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالعام 2021 ، كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية بما يقارب 32 بالمئة .

فقد سجل مجموع الركاب عبر المطار في 2022 ستة ملايين و349 ألفا و967 راكبا مقابل اربعة ملايين و319 ألفا و467 راكبا في 2021.

وقد تميزت أشهر الصيف أي تموز وآب وأيلول من العام 2022 بالنسبة الأعلى من حركة الركاب فسجلت على التوالي: في تموز 823 ألفا و907 ركاب، وفي آب 796 ألفاً و543 راكباً وفي أيلول 648 ألفا و935 راكبا.

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المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام