إصابة مقاوم خلال اشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 10:14

إصابة مقاوم خلال اشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 11 January، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين

فشلت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء من اعتقال احد الفلسطينيين من مخيم نابلس بالضفة المحتلة بعد اقتحام قوات كبيرة لمنزل المقاوم وسط تبادل لإطلاق النار بين المقاومين من كتيبة نابلس وقوات العدو، مما أوقع إصابة خطيرة في صفوف المقاومين.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت في المخيم عقب اقتحام منزل المطلوب عبد الله ابو شلال في المخيم وتحطيم محتويات المنزل وتخريبها”.

بدورها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ان “شابا قد أصيب بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال جراء المواجهات مع قوات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم

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