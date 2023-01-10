معاناة المواطنين مع المصارف مستمرة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2023 - 21:32

معاناة المواطنين مع المصارف مستمرة..

منذ 1 ساعة 10 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

معاناة المواطنين مع المصارف مستمرة، وومستوى الفوضى امام ابوابها يرتفع

المصدر: قناة المنار

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