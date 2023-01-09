ممثل حماس في لبنان: الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية مستقر

طمأن ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي “الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى أن الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية مستقر، وأن حماس ومعها الفصائل الفلسطينية لن تسمح بأي عبث بأمن المخيمات والجوار”.

كلام عبد الهادي جاء الاثنين خلال جولته على رأس وفد على قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في شمال لبنان حيث جرى التداول في مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية داخل المخيمات.

وبحسب بيان صادر عن حماس، فقد أشاد قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية “بالجهود التي تبذلها حماس والفصائل في الحفاظ على أمن المخيمات وعدم السماح بالإخلال في الأمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام