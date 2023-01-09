ممثل حماس في لبنان: الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية مستقر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 9 2023 - 19:46

ممثل حماس في لبنان: الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية مستقر

منذ 53 mins 9 January، 2023
أحمد عبد الهادي
لبنان

طمأن ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي “الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى أن الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية مستقر، وأن حماس ومعها الفصائل الفلسطينية لن تسمح بأي عبث بأمن المخيمات والجوار”.

كلام عبد الهادي جاء الاثنين خلال جولته على رأس وفد على قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في شمال لبنان حيث جرى التداول في مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية داخل المخيمات.

وبحسب بيان صادر عن حماس، فقد أشاد قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية “بالجهود التي تبذلها حماس والفصائل في الحفاظ على أمن المخيمات وعدم السماح بالإخلال في الأمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

ممثل حماس في لبنان يستعرض مع السفير الكوبي مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور “أحمد عبد الهادي”، السفير الكوبي في لبنان “موراغا بارك”، في مقر السفارة ببيروت، وضم الوفد إلى جانب ممثل الحركة نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان “جهاد طه”، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية “عبد المجيد العوض”، حيث جرى البحث في ...